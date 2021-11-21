В Тверской области похолодает до - 10 градусов

Тверскую область ждёт холодное начало недели. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери понижение температуры воздуха будет наблюдаться в понедельник и вторник, 22-23 ноября. Об этот сообщили в Гидрометцентре России.

-В начале надели прогнозируется до -3 днём, ночью до -6. По области будет 0 …-5 днем и до -10 по ночам. Возможны небольшие осадки.

В среду регион ждёт потепление. В Твери будет до +2, по ночам — до -4.

К концу недели ночные температуры будут колебаться около нуля. Ожидается мокрый снег.

Такие некомфортные погодные условия в регион принесёт циклон с Гренландского моря.

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