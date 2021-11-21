Китайское телевидение побывало в Торжке для съёмок программы о пожарских котлетах

Китайское телевидение прибыло в Торжок для съёмок программы о пожарских котлетах. Фото: VK/ВИЭМ

19 ноября корреспонденты китайского телеканала CGTN посетили Торжок, где при поддержке специалистов местного этнографического музея отсняли сюжет о пожарских котлетах. Об этом сообщили во Всероссийском историко-этнографическом музее.

- 15 ноября пожарские котлеты заняли третье место в номинации "Кулинарное наследие" конкурса "Вкусы России". Это событие привлекло внимание журналистов китайского международного новостного телеканала", - рассказали этнографы на официальной страничке музея в соцсети.

Китайских журналистов познакомили с историей пожарских котлет. В городском ресторане им показали кулинарный мастер-класс.

Напомним, популярность пожарские котлеты приобрели во времена Пушкина, который воспел это мясное блюдо в своих стихах.

Появление названия рецепта связывают с Евдокимом Пожарским, владельцем трактира и гостиницы «Пожарская» в Торжке в начале XIX века. Некоторые историки предполагают, что изначально котлеты готовились из телятины, а свой современный вид они приобрели в 1830-1840 годах - куриный фарш, сливки, специи, панировка - крупные сухари.

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