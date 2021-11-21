В Твери на светофоре бензовоз столкнулся с «Ладой», а та врезалась в KIA

Груженый бензовоз столкнулся с двумя автомобилями на светофоре в Твери. Фото: ГИБДД по Тверской области

Утром 21 ноября на выезде из Твери, на Московском шоссе, бензовоз на светофоре спровоцировал тройное ДТП. Подробности ДТП сообщили в региональном ГИБДД.

Водитель бензовоза 1973 года рождения, гружёного дизтопливом и бензином, на светофоре сзади врезался в «Ладу» X-RAY, за рулём которой находился мужчина 1956 года рождения.

От удара «Ладу» отбросило на стоящую рядом иномарку KIA, за рулём которого сидела женщина.

-В аварии пострадал водитель «Лады», у него ушибы грудной клетки, лесой голени, предположительно - перелом правого предплечья, - пояснили в региональном ГИБДД.

Водители-участники ДТП были трезвы. Проезжая часть - мокрый асфальт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.