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Общество19 ноября 2021 11:15

В Калининском районе Тверской области построят склады автозапчастей и станцию техобслуживания

Речь идет о Бурашевском и Заволжском сельских поселениях
Алексей АНДРЕЕВ
Вопрос перевода земельных участков под строительство складов и станции техобслуживания одобрен на заседании региональной межведомственной комиссии.

Вопрос перевода земельных участков под строительство складов и станции техобслуживания одобрен на заседании региональной межведомственной комиссии.

Фото: ПТО

19 ноября губернатор Игорь Руденя провёл заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям при областном правительстве. Рассмотрен ряд вопросов, в том числе одобрен перевод участков из сельхозземель в категорию земель промышленности и иного специального назначения под реализацию двух бизнес-проектов.

На одном из участков - в Бурашевском сельском поселении Калининского района - будет построен склад автозапчастей. Объем инвестиций в проект - 60 млн рублей.

На втором участке - в Заволжском сельском поселении того же Калининского района - запланировано строительство склада, но со станцией техобслуживания автомобилей.

О сроках реализации этих двух проектов пресс-служба областного правительства не сообщила.