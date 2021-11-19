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Общество19 ноября 2021 10:50

В Тверской области водителей проверят на трезвость

Профилактический рейд пройдет в выходные
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 19 по 21 ноября.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".