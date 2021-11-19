За месяц в мобильных пунктах Твери привились 4126 человек

Мобильные пункты вакцинации открыты ежедневно Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери продолжают работу мобильные пункты вакцинации. За месяц, с 18 октября, специалистами сделано 4 126 прививок, в том числе 3 044 прививки "Спутником V" (первым или вторым компонентом), а также 997 - "Спутником Лайт", остальные вакцинированы ЭпиВакКороной.

Ежедневно специалисты обслуживают порядка 133 человек, но бывают и загруженные дни. Так, 24 октября прививку сделали 226 человек.

В Твери организованы 16 площадок для мобильной вакцинации. Две специализированные машины работают по расписанию и открыты ежедневно с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00.

19 ноября – на ул. 2-я Грибоедова, д.24, и на Комсомольской площади, возле фонтана;

20-21 ноября – в пос. Сахарово, возле ДК "Сахарово", и на пр-те Николая Корыткова, д.36 А;

22-23 ноября – на ул. Академика Туполева, д.105, возле ДК "Затверецкий", и в м-не "Мигалово", на ул. Громова, д.11 к.1.

Сделать здесь прививку могут все желающие без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.