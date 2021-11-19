Машины скорой помощи без дефибрилляторов и аппаратов вентиляции легких работали в районе Тверской области

Машины скорой помощи были разукомплектованы Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратурой Краснохолмского района входе проверки в Краснохолмской ЦРБ выявлены нарушения федерального законодательства о здравоохранении.

Установлено, что в автомобилях скорой медицинской помощи отсутствует необходимое оборудование: дефибрилляторы, портативные аппараты управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, а также используются медицинские изделия с истекшим сроком годности.

В отношении должностного и юридического лица больницы прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновные предупреждены и оштрафованы на 15 000 рублей.