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Общество19 ноября 2021 8:30

Машины скорой помощи без дефибрилляторов и аппаратов вентиляции легких работали в районе Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Машины скорой помощи были разукомплектованы

Машины скорой помощи были разукомплектованы

Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратурой Краснохолмского района входе проверки в Краснохолмской ЦРБ выявлены нарушения федерального законодательства о здравоохранении.

Установлено, что в автомобилях скорой медицинской помощи отсутствует необходимое оборудование: дефибрилляторы, портативные аппараты управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, а также используются медицинские изделия с истекшим сроком годности.

В отношении должностного и юридического лица больницы прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновные предупреждены и оштрафованы на 15 000 рублей.