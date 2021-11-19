В микрорайонах "Южный" и "Чайка" в Твери достраивают детские сады

В Твери достраивают два детских сада на 190 мест каждый Фото: администрация Твери

18 ноября глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход строительства детских садов в микрорайонах "Южный" и "Чайка". Работы ведутся в рамках нацпроекта "Демография".

Детский сад на 190 мест на улице Склизкова в "Чайке" почти готов: здание построено и подключено к коммуникациям, есть отопление, подрядчик завершает отделку помещений и благоустройство территории.

На улице Левитана в "Южном" детский сад на 190 мест находится на стадии возведения. В трехэтажном здании подрядчик завершает монтаж внутренних перегородок и перекрытий, идет подвод коммуникаций.

- Благодаря национальным проектам и при поддержке правительства региона в Твери ведётся системная, комплексная работа по обеспечению объектами социальной сферы, – рассказал Алексей Огоньков, – Особое внимание уделяется быстрорастущим микрорайонам, куда в основном переезжают семьи с детьми.

Напомним, что в 2021 году был построен и открыт новый детский сад на 150 мест на улице Планерной в посёлке Вагонников. Ранее - новый корпус школы №50 в "Юности", Центр образования имени А. Атрощанка в микрорайоне "Брусилово" и детский сад "Росток" на Октябрьском проспекте в "Южном".