В Тверской области не планируется вводить новых антикоронавирусных ограничений

В регионе продлят месячник контроля за соблюдением масочного режима, в том числе и в общественном транспорте. Фото: ПТО

В Тверской области будет еще на месяц (считай до конца года) продлен месячник жесткого контроля за соблюдением масочного режима. При этом дополнительных антикоронавирусных мер вводится не будет. Об этом в прямом телеэфире 18 ноября сообщил губернатор Игорь Руденя.

- Сознание, отношение людей к процессу вакцинации очень важно, - сказал глава региона. - Вывод очень простой: или переболеть в легкой форме либо с тяжелейшими последствиями.

Игорь Руденя отметил, что продолжатся проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах, общественных автобусах и других людных местах. нарушителей будут штрафовать.

- Проверять QR-коды, когда человек заходит в автобус или электричку... Понятно, что будет столпотворение, - добавил глава региона.

Губернатор напомнил о том, что есть решение главного санитарного врача региона, которое предписывает до 6 декабря провести массовую вакцинацию. В частности, должны привиться все работники предприятий с численностью более 100 человек, а также - организаций торговли или сферы услуг.

Ссылаясь на федеральных экспертов, Игорь Руденя также отметил, что массовый иммунитет будет выработан при вакцинации не менее 80% населения.