Прогулочная зона с фонтаном и крытый павильон появятся на бульваре Ногина в Твери

Бульвар Ногина полностью преобразится в 2022 году Фото: администрация Твери
На бульваре Ногина в Пролетарском районе Твери начались работы по благоустройству. На ярмарочной территории планируется размещение современного крытого павильона и обустройство зоны отдыха. Об изменениях рассказала администрация города.
Работы будут проходить в два этапа. До конца 2021 года на территории установят крытый торговый павильон со стороны улицы Виноградова.
В 2022 году планируется благоустроить пешеходно-прогулочную зеленую зону с малыми архитектурными формами, газоном и фонтаном.