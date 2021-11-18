В Тверской области ожидается налипание мокрого снега и гололедица

В Тверской области ожидается рекордное количество осадков Фото: ПТО

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает, что под влиянием глубокого циклона 20 ноября в ЦФО, в том числе в Верхневолжье, ожидается ухудшение погоды.

В регионах пройдет мокрый снег, дождь, возможно налипание мокрого снега. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

- За сутки выпадет 10-20 мм осадков, - сообщает ведомство. - На дорогах - гололедица. Температура по области в течение суток -2…+3 градуса.

Без необходимости не выходите из дома. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!