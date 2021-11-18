В Твери обсудили госпрограмму по развитию туриндустрии в Верхневолжьe

За последние пять лет Тверскую область посетили более 7,7 млн человек, рост турпотока за этот период составил от 8 до 11%.

18 ноября на рабочей встрече в правительстве Тверской области, которую провёл губернатор Игорь Руденя, обсудили реализацию госпрограммы в области туризма.

В числе главных задач, которые решено реализовывать в регионе по итогам встречи: создать условия для развития объектов туриндустрии и инфраструктуры, оказать содействие в формировании актуальных и конкурентных туристических продуктов, укрепить кадровый потенциал отрасли, а еще продолжать работы по развитию кластера «Волжское море» и проекта «БРИКС».

Также запланировано внедрить IT-технологии для отслеживания турпотоков, а еще создать кластер под руководством Минтуризма. Прорабатываются варианты помощи тверским объектам из сферы гостеприимства, чтобы те активнее участвовали в госпрограмме.

СПРАВКА «КП»

За последние пять лет Тверскую область посетили более 7,7 млн человек, рост турпотока за этот период составил от 8 до 11%. Увеличение туристического потока в Тверскую область прогнозируется до 2 млн гостей в год.

В регионе активно ведется разработка новых туристских маршрутов и их последующее брендирование. Маршрут, получивший статус «брендового», претендует на включение в состав национальных туристских маршрутов. Таких в Тверской области уже несколько. Это проекты «В Тверскую область по велению души…», «Государева дорога» – он реализуется в партнерстве с Московской, Новгородской и Ленинградской областями.

Также ведется работа по продвижению туристских маршрутов Тверской области среди организованных и индивидуальных туристов. Информация о них размещена на портале welcometver.ru.

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