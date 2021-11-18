Тверскому тренеру по прыжкам на батуте Виталию Лилину вручили госнаграду

Тверской тренер по прыжкам на батуте Виталий Лилин удостоен госнаграды Фото: областной спорткомитет

Известному тверскому тренеру по прыжкам на батуте Виталию Лилину вручены нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Соответствующий Указ подписал президент РФ.

Награду тренер получил из рук руководителя комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александра Демина 18 ноября.

Директор КСШОР №2 Богдан Пищальников также поздравил Виталия Лилина с наградой.

Виталий Лилин по праву является одним из основателей прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе в Тверской области.

За годы работы им подготовлены мастера спорта РФ по прыжкам на батуте, члены сборной команды России, победители и призеры крупнейших соревнований, в том числе мирового уровня. Среди его воспитанников - победители первенств мира Владимир Оганесян и Светлана Скороход, которые сегодня входят в состав национальной сборной.