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Спорт18 ноября 2021 12:51

Тверскому тренеру по прыжкам на батуте Виталию Лилину вручили госнаграду

Он стал Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тверской тренер по прыжкам на батуте Виталий Лилин удостоен госнаграды Фото: областной спорткомитет

Тверской тренер по прыжкам на батуте Виталий Лилин удостоен госнаграды Фото: областной спорткомитет

Известному тверскому тренеру по прыжкам на батуте Виталию Лилину вручены нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Соответствующий Указ подписал президент РФ.

Награду тренер получил из рук руководителя комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александра Демина 18 ноября.

Директор КСШОР №2 Богдан Пищальников также поздравил Виталия Лилина с наградой.

Виталий Лилин по праву является одним из основателей прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе в Тверской области.

За годы работы им подготовлены мастера спорта РФ по прыжкам на батуте, члены сборной команды России, победители и призеры крупнейших соревнований, в том числе мирового уровня. Среди его воспитанников - победители первенств мира Владимир Оганесян и Светлана Скороход, которые сегодня входят в состав национальной сборной.