Водителя с психическим заболеванием лишили прав в Тверской области

Водителя через суд лишили прав Фото: архив "КП"

Факт наличия у психически больного пациента водительского удостоверения категорий «В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, М» был выявлен прокуратурой Калининского района при даче в суде заключения по административному делу о принудительной госпитализации жителя поселка Максатиха в психиатрический стационар.

Установленный диагноз является препятствием для управления транспортными средствами и получения водительского удостоверения.

Прокурором подано административное исковое заявление в суд о прекращении права на управление транспортным средством, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.