С начала ноября в Твери десять пешеходов пострадали в ДТП

Госавтоинспекторы напоминают пешеходам о правилах Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери с 15 по 24 ноября госавтоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». Для проведения мероприятия задействованы дополнительные экипажи ГИБДД.

По данным региональной Госавтоинспекции, участилось количество аварий с пешеходами. С начала ноября на дорогах Твери произошло 10 наездов на пешеходов, три человека погибли, семь - получили травмы.

- Частыми причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов являются невнимательность и недисциплинированность самих пешеходов, - отмечают в Госавтоинспекции и призывают участников движения строго соблюдать ПДД.