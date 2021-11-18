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Общество18 ноября 2021 12:07

С начала ноября в Твери десять пешеходов пострадали в ДТП

Три человека погибли
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекторы напоминают пешеходам о правилах Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы напоминают пешеходам о правилах Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери с 15 по 24 ноября госавтоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». Для проведения мероприятия задействованы дополнительные экипажи ГИБДД.

По данным региональной Госавтоинспекции, участилось количество аварий с пешеходами. С начала ноября на дорогах Твери произошло 10 наездов на пешеходов, три человека погибли, семь - получили травмы.

- Частыми причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов являются невнимательность и недисциплинированность самих пешеходов, - отмечают в Госавтоинспекции и призывают участников движения строго соблюдать ПДД.