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Происшествия18 ноября 2021 10:14

30-летний водитель пострадал в ДТП на трассе "Балтия" в Тверской области

Его доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Водителя доставили в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водителя доставили в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло утром, 17 ноября, на 250 км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

30-летний водитель, управляя автомобилем «FORD MONDEO» при движении в сторону Риги проявил невнимательность и наехал на стоящую фуру с полуприцепом, под управлением 37-летнего водителя. Дальнобойщик остановился на светофоре на участке, где ведутся дорожные работы.

В результате ДТП 30-летний водитель с травмами доставлен в больницу.