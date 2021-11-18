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Происшествия18 ноября 2021 7:32

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре в Тверской области

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Дом сгорел полностью Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Дом сгорел полностью Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области следователи начали проверку по факту гибели женщины при пожаре в поселке Оленино.

ЧП произошло на улице Гагарина. На место выезжали спасатели. Дом сгорел полностью. В ходе ликвидации пожара обнаружено тело 61-летней женщины, проживающей в данном доме.

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, причины возгорания дома и смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.