Старый журнал стал уликой в уголовном деле о дачной краже в Тверской области

Злоумышленник сознался в краже Фото: архив "КП"

В полицию инспекторы ГИБДД доставили 43-летнего жителя посёлка Молоково. Мужчина ехал на машине без документов, его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

При досмотре автомобиля были обнаружены электрический кабель, дрель, стартер, генератор и лом чёрных и цветных металлов. Появление имущества мужчина не смог объяснить.

Среди вещей сотрудники уголовного розыска обнаружили журнал 20-летней давности. Фамилия получателя на обложке привлекла внимание полицейских. Участковый вспомнил, что семья с такой фамилией когда-то жила в одной из деревень Молоковского района, сейчас дом используется как дача.

На место выехала следственно-оперативная группа и извещен владелец дома, 51-летний житель Санкт-Петербурга.

Злоумышленник тем временем сознался в краже. Возбуждено уголовное дело.