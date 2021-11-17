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Происшествия17 ноября 2021 9:06

Магазинную воровку задержали росгвардейцы в магазине Твери

Женщина украла сыр с прилавка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленницу задержали росгвардейцы

Злоумышленницу задержали росгвардейцы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери в одном из сетевых магазинов на улице Можайского росгвардейцы задержали магазинную воровку. Менеджер по безопасности заметил по камерам, как в торговом зале злоумышленница взяла несколько упаковок сыра и положила в сумку, а потом попыталась покинуть магазин.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее судимая безработная 39-летняя местная жительница в содеянном созналась.

Ущерб составил более 1100 рублей. По данному факту проводится проверка.