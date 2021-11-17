За выходные в Тверской области 54 пьяных водителя остановили госавтоинспекторы

14 пьяных водителей остановили в Твери Фото: Евгения ГУСЕВА

Госавтоинспекция подвела итоги «Контроля трезвости», который прошел в Тверской области с 12 по 14 ноября.

За время рейда остановлено 54 водителя с признаками опьянения, 14 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекторы напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения (впервые) наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав от 1,5 до 2 лет.

Сообщать о пьяных водителях можно по телефонам полиции: 02, 102 или 112.