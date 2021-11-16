Жители Тверской области смогут получить услуги МФЦ на дому

Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом могут льготники. Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект по получению на дому услуг, предоставляемых МФЦ (многофункциональными центрами госуслуг), стартовал в регионе по инициативе губернатора Игоря Рудени. Как сообщает Правительство Тверской области, пилотными территориями, где "обкатают" идею, стали Тверь и Калининский район. Скоро присоединится Андреапольский округ.

Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом могут льготники: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.

Подать запрос на выезд на дом можно лично в офисе МФЦ, по телефону или на официальном сайте. Справочная и консультационная служба МФЦ: 8 (800) 450-00-20. Для граждан, не относящихся к льготным категориям, предоставление услуги на дому будет платным.