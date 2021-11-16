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Общество16 ноября 2021 15:44

Жители Тверской области смогут получить услуги МФЦ на дому

Стартовал пилотный проект
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом могут льготники.

Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом могут льготники.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект по получению на дому услуг, предоставляемых МФЦ (многофункциональными центрами госуслуг), стартовал в регионе по инициативе губернатора Игоря Рудени. Как сообщает Правительство Тверской области, пилотными территориями, где "обкатают" идею, стали Тверь и Калининский район. Скоро присоединится Андреапольский округ.

Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом могут льготники: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.

Подать запрос на выезд на дом можно лично в офисе МФЦ, по телефону или на официальном сайте. Справочная и консультационная служба МФЦ: 8 (800) 450-00-20. Для граждан, не относящихся к льготным категориям, предоставление услуги на дому будет платным.