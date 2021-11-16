Работникам сельхозкооператива задолжали полмиллиона рублей в Тверской области

Сотрудникам СПК задолжали полмиллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой в ходе проверки деятельности сельскохозяйственного производственного коорператива установлено, что предприятие не платит заработную плату сотрудникам.

За август и сентябрь 71 сотруднику работодатель задолжал 546 000 рублей.

Прокуратурой в мировой суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании с общества заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены. Задолженность погашена.

Должностное и юрлицо привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 41 тыс. рублей.

Прокуратурой также выявлены нарушения порядка проверки знаний требований по охране труда. Виновные оштрафованы, а гендиректору внесено представление. Нарушения устранены.