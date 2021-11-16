Пьяный мужчина устроил дебош в медучреждении Тверской области

Мужчину задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Бежецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избил свою знакомую, а потом устроил дебош в медучреждении.

В Росгвардию о происшествии сообщили сотрудники больницы. В медучреждение на "скорой помощи" доставили 23-летнюю девушку, которую по лицу ударил 26-летний молодой человек. Молодые люди подрались на площади, а потом вместе поехали в больницу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина вел себя агрессивно по отношению к медработникам и мешал им оказывать медицинскую помощь его знакомой.

Нарядом вневедомственной охраны подозреваемый в причинении телесных повреждений был задержан и передан сотрудникам полиции. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.