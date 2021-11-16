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Общество16 ноября 2021 7:33

Бывший осужденный возглавлял спортшколу в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Бельского района в ходе проверки установлено, что исполняющая обязанности директора отдела образования администрации Бельского района приняла на должность директора Детско-юношеской спортивной школы бывшего осужденного.

Мужчина был неоднократно судим за умышленные преступления против личности.

Прокуратурой главе администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Трудовой договор с работником расторгнут, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.