Бывший осужденный возглавлял спортшколу в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Бельского района в ходе проверки установлено, что исполняющая обязанности директора отдела образования администрации Бельского района приняла на должность директора Детско-юношеской спортивной школы бывшего осужденного.

Мужчина был неоднократно судим за умышленные преступления против личности.

Прокуратурой главе администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Трудовой договор с работником расторгнут, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.