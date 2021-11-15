Ушел из жизни бывший начальник УВД по Тверской области Виктор Гусаков

Виктор Гусаков умер на 84-м году жизни Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области ушел из жизни бывший начальник регионального УВД, генерал-майон милиции в отставке Виктор Федорович Гусаков. Ему было 83 года. Некролог опубликован на сайте УМВД России по Тверской области.

Виктор Федорович родился в селе Казьминское Кочубеевского района Ставропольского края. С декабря 1962 года по октябрь 1996 года проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях. С 1990 года по 1996 года возглавлял Управление внутренних дел Тверской области.

- Виктора Федоровича всегда отличали высокий профессионализм, чуткое и доброжелательное отношение к людям. Имея большой опыт работы, он умело использовал его в решении поставленных задач, подготовке молодых сотрудников, являясь для них примером в выполнении служебного долга, - вспоминают о нем коллеги.

Генерал-майор милиции награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» всех степеней, «За вклад в укрепление правопорядка», нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД».

Коллектив УМВД России по Тверской области выражает соболезнования родным и близким Виктора Гусакова.

Прощание состоится 16 ноября в 10:00 у здания УМВД России по Тверской области на ул. Мира, д.1/70, отпевание – в 11:00 в Храме Бориса и Глеба на Краснофлотской набережной, 5. Похоронят Виктора Федоровича на Дмитрово-Черкасском кладбище.