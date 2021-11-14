На Волынском кладбище в Твери нашли могилу 1782 года, в которой похоронен бродяга

Надпись на старинном камне указывает, что под ним похоронен человек «без роду и племени». Фото: vk.com/volynskiy_nekropol

На единственном сохранившемся в Твери старинном погосте, история которого ведётся с XVIII века, обнаружена могила, датированная 1782 годом. О последних находках на Волынском кладбище сообщает сообщество "Мемориал "Волынский некрополь". Надпись на надгробии могилы удалось расшифровать, она гласит: "Путевому 1782-го".

- На современный разговорный это переводится: "Бродяге, 1782-го". Умерший, по всей видимости, был "без роду, без племени". Этим и можно объяснить, что на памятнике не указан его возраст и год рождения. Но это одно из самых первых захоронений Волынского кладбища, - объясняют активисты сообщества.

Плита над могилой бродяги. Фото: vk.com/volynskiy_nekropol

Сегодня, 14 ноября, во время работ по облагораживанию кладбища, была совершена ещё одна находка. В западной части кладбища обнаружено захоронение тверской мещанки Февронии Семёновны Юдкиной. Надпись на надгробном камне рассказывает, что скончалась она 8 января 1907 года в возрасте 36 лет. Памятник активисты поставили на место, но планируют ещё поработать над ним - восстановить буквы.

Могила тверской мещанки Юдкиной. Фото: vk.com/volynskiy_nekropol

О своих интересных находках добровольцы регулярно рассказывают в соцсети. Так, недавно ими была найдена могила с фамильным надгробием дворянского рода Назаровых и идентифицирован памятник тверскому купеческому сыну Василию Блохину. Работы по восстановлению погоста активисты планируют продолжать.