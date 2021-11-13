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Происшествия13 ноября 2021 16:24

В Твери из-за КАМАЗа столкнулись две иномарки

Пострадала водитель одной из легковых машин
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Снимок с места аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

Снимок с места аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

13 ноября днем на Московском шоссе (в районе Штапельного производства) произошло ДТП с участием грузовика и двух легковушек, в котором получила травмы женщина-водитель.

Подробности сообщила пресс-служба областного УГИБДД.

Мужчина за рулем КАМАЗа при перестроении в правую сторону не заметил попутный Форд и немного его задел, в итоге иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в Мазду.

Пострадала женщина 1963 года рождения за рулем Форда. У нее - сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом ключицы.

Признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не выявлено.