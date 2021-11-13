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Происшествия13 ноября 2021 15:45

В Твери 80-летний старик украл смартфон ребенка

Теперь он может отправиться в места не столь отдаленные на пять лет
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Полиция оперативно раскрыла кражу телефона.

Полиция оперативно раскрыла кражу телефона.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери раскрыта кража смартфона. В полицию обратилась жительница города с заявление, что из поясной сумки её сына был похищен мобильный телефон. Ущерб составил 9000 рублей.

В день происшествия мальчик гулял во дворе своего дома по Садовому переулку. Телефон лежал в поясной сумке, которую ребенок, возвращаясь домой, забыл на скамейке, - сообщили детали в пресс-службе областного УМВД.

После опроса подворового обхода и опроса свидетелей полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 80-летний местный житель. В полиции он сознался в краже смартфона из лежащей на скамейке сумки.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Телефон возвращен владельцу.