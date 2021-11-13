В Твери открылась выставка «Во вкусе русской старины…»

В императорском дворце открылась очень интересная экспозиция. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери в восточной башне императорского путевого дворца открылась выставка «Во вкусе русской старины…». В экспозиции представлены фаянс, живопись и графика из собрания Тверской областной картинной галереи.

Картинная галерея не первый год знакомит публику с коллекцией художественного фаянса тверского завода Товарищества М.С. Кузнецова, который впоследствии был известен как Конаковский фаянсовый завод.

В экспозиции новой выставки представлены разнообразные традиционные орнаменты, позаимствованные из деревянной резьбы, вышивки, кружева, которые украшают произведения из фаянса.

Впервые на обозрение выставлен киот для иконы, выполненный в виде стилизованного резного оконного наличника, разнообразные декоративные элементы для церковного иконостаса и ваза «в русском стиле». Также на выставке можно увидеть произведения знаменитой на всю Россию «кузнецовской скульптуры» – мелкой пластики, украшающей интерьеры домов представителей разных слоев общества.

На экспозиции также размещены керамические картины о русской жизни, а также живописные и графические произведения XIX – первой четверти ХХ веков.

Узнать дополнительную информацию или записаться на экскурсию можно по телефонам: (4822) 34-31-56 и 34-62-43.