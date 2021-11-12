В Ботаническом саду Твери зацвета Барбадосская вишня

Барбадосская вишня в Ботаническом саду Фото: vk.com/hortus/ Мария Кочерова

В Зеленом доме Ботанического сада ТвГУ зацвела Мальпигия голая - плодовое дерево из Южной Америки. Сочные плоды этого вида известны в тропиках под названием Черешня ацерола или Барбадосская вишня.

Тверскому саду вишню подарили коллеги из Главного ботанического сада РАН в Москве.

- Плоды Барбадосской вишни съедобны в свежем и сушёном виде. Из них также изготавливают сиропы, джемы, желе и варенья. Они чрезвычайно богаты витамином C, провитамин А, витамины группы В, железом, кальцием, фосфором, - рассказали работники сада в группе в соцсети.

Полюбоваться на вишню можно ежедневно с 9:00 до 19:00.

Посетители Тверского императорского дворца могут оценить красоту загадочного и волнующего гелиотропа.

Гелиотроп был настоящим фаворитом Серебряного века Фото: vk.com/tvergallery

Цветущее растение - гелиотроп древовидный, или перуанский, был настоящим фаворитом Серебряного века.

- Поклонников пленял не только вечерне-ночной ванильный аромат, но и глубокий фиолетовый цвет. В природных условиях куст гелиотропа может достигать высоты 1,2 м, - отмечают сотрудники Тверской областной гартинной галереи.

Летом гелиотроп можно увидеть на садовых террасах и в цветниках, зимой – в оранжерее дворца.

Режим работы оранжереи: среда-четверг, суббота-воскресенье с 11:30 до 17:30 (касса до 17:00), пятница с 11:30 до 19:30 (касса до 19:00).

Билеты в выставочные залы оранжереи приобретаются во дворце или в кассе дворцового сада.