Многодетный отец задолжал по алиментам более 70 000 рублей в Тверской области

Отца восьмерых детей осудили за долги по алиментам Фото: архив "КП"

43-летний житель Лесного муниципального округа, работающий дояром в колхозе, осужден за неуплату алиментов на содержание детей.

Отец восьмерых детей, лишенный в отношении троих родительских прав, уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 70 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.