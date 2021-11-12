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Общество12 ноября 2021 18:10

Многодетный отец задолжал по алиментам более 70 000 рублей в Тверской области

И попал под суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Отца восьмерых детей осудили за долги по алиментам Фото: архив "КП"

Отца восьмерых детей осудили за долги по алиментам Фото: архив "КП"

43-летний житель Лесного муниципального округа, работающий дояром в колхозе, осужден за неуплату алиментов на содержание детей.

Отец восьмерых детей, лишенный в отношении троих родительских прав, уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 70 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.