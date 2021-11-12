На улицах Твери работает спецтехника по уборке снега

Тротуары и остановки убирали 130 дворников Фото: администрация Твери

Техника МУП «ЖЭК» выехала на улицы Твери для уборки снега и противогололёдной обработки. Работы ведутся в первую очередь на опасных участках дорог, вблизи пешеходных переходов, при заездах на мосты и путепроводы.

В ночь на 12 ноября улицы обрабатывали 15 единиц спецтехники, 130 дворников убирали тротуары, автобусные остановки.

- График работы техники составляется таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения. Работы на крупных магистральных улицах Твери проводятся в ночное время, днем техника уходит на второстепенные и районные улицы, на участки, где сохраняется вероятность образования гололёда, - сообщает администрация Твери.

Всего подготовлено к работе в зимний период свыше 40 единиц дорожной техники, заготовлены пескосоляная смесь и жидкие противогололёдные реагенты.