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Экономика11 ноября 2021 18:46

За нерабочую неделю в Тверской области подорожали макароны, картошка и детское питание

О ценах на продукты рассказал Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Получше, но подороже или похуже, но подешевле?

Получше, но подороже или похуже, но подешевле?

Фото: Рустем АХУНОВ

За первую неделю ноября в магазинах Тверской области выросли цены на сметану (+4,19%), мясные консервы для детского питания (+4,03%), макароны (+3,66%), фруктовые детские консервы (+3,27%), картофель (+2,8%) и творог (+2,15%). Немного подорожали также маргарин и сливочное масло, куры и огурцы. Они выросли в цене менее, чем на 2%.

Подешевели яблоки (-5,4%), стерилизованное молоко средней жирности (-2,26%), сосиски и сардельки (-2,24%). Несущественно, но скинули в цене варёная колбаса, пшеничная мука, морковь и помидоры.

Напомним, изменение цен на самые популярные продукты питания еженедельно изучает Тверьстат.