Тверская область проводит мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского

Юбилею писателя посвящены две премьеры в областных театрах Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Тверская область присоединилась к празднованию 200-летия со дня рождения писателя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского. Дата отмечается 11 ноября.

В Твери Федор Михайлович жил и работал несколько месяцев после ссылки в Сибирь в 1859 году. Писатель жил в гостинице «Гальяни».

Юбилею писателя посвящены две премьеры в областных театрах. В Тверском академическом театре драмы – спектакль «Дядюшкин сон» в постановке заслуженного деятеля искусств России Валерия Персикова.

В Кимрском государственном театре драмы и комедии – спектакль «Село Степанчиково и его обитатели». С этим спектаклем Кимрский театр принимает участие в Международном театральном фестивале Достоевского в городе Старая Руса Новгородской области.

В Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери открылась выставка Народного художника СССР Ильи Глазунова, посвященная творчеству писателя.

11 ноября в областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького проходят межрегиональные чтения «Ф.М. Достоевский: приобщение к гению». В учреждениях культуры для школьников организованы тематические уроки, книжные выставки, беседы, лекции и встречи.