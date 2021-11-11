У тверской группы зоозащитников появился свой официальный сайт

Теперь у тверских зоозащитников есть свой сайт. Фото: tverhelpanimals.ru/скрин

Инициативная группа по защите животных (Твери) запустила свой официальный сайт, там представлены все находящихся под опекой наших зооволонтеров собаки и кошки.

На сайте несколько разделов. Там есть новости, можно найти себе милого четвероногого друга. Также на сайте указано, как можно помочь группе пожертвованиями на корм и лечение животных. Эта помощь очень нужна зооволонтерам, ведь они делают свое благое доброе дело без господдержки.

К примеру, в новостях на сайте опубликована история щенка Мурки, которой нужно помочь с оплатой дорогостоящего лечения. Мурка была найдена в канаве у кладбища в деревне Жорновка. В ветклинике ей диагностировали перелом предплечья, а также бронхит от переохлаждения. Как сообщили зоозащитники, сложная операция по сращиванию лапки уже проведена. Сейчас Мурка находится на передержке и восстанавливается. Но долг за оказанную ей помощь составляет 12 000 рублей, а щенку нужна еще одна операция – необходимо снять с лапы специальную конструкцию.

СПРАВКА КП

"Инициативная группа по защите животных Тверь" - это официально зарегистрированное общественное движение, которое существует в Твери с 2009 года. У группы нет собственного приюта. Сотни собак и кошек находятся на так называемых передержках. Добровольцы либо берут к себе домой котов или собак, либо ищут им временные дом, лечат, прививают и пристраивают в добрые руки. Группа существует исключительно на средства самих же зооволонтеров и пожертвования неравнодушных граждан.

дена