В автобусах Твери штрафуют антимасочников Фото: ПТО

В Твери в автобусах «Транспорта Верхневолжья» сотрудники полиции ежедневно проводят рейды против антимасочников. Оштрафовано около 160 человек, 30 из них - повторно.

Проверки в транспорте проводятся с 21 октября и продолжатся в течение месяца. Нарушителям грозит штраф от 1000 рублей, при повторном нарушении – от 15 000 рублей.

Для решения спорных ситуаций и обоснования штрафов используются записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.

Пассажирам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.