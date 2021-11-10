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Здоровье10 ноября 2021 23:11

В автобусах Твери штрафуют антимасочников

Рейды проводятся ежедневно
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В автобусах Твери штрафуют антимасочников

В автобусах Твери штрафуют антимасочников

Фото: ПТО

В Твери в автобусах «Транспорта Верхневолжья» сотрудники полиции ежедневно проводят рейды против антимасочников. Оштрафовано около 160 человек, 30 из них - повторно.

Проверки в транспорте проводятся с 21 октября и продолжатся в течение месяца. Нарушителям грозит штраф от 1000 рублей, при повторном нарушении – от 15 000 рублей.

Для решения спорных ситуаций и обоснования штрафов используются записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.

Пассажирам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.