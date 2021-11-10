В автобусах Твери штрафуют антимасочников
Фото: ПТО
В Твери в автобусах «Транспорта Верхневолжья» сотрудники полиции ежедневно проводят рейды против антимасочников. Оштрафовано около 160 человек, 30 из них - повторно.
Проверки в транспорте проводятся с 21 октября и продолжатся в течение месяца. Нарушителям грозит штраф от 1000 рублей, при повторном нарушении – от 15 000 рублей.
Для решения спорных ситуаций и обоснования штрафов используются записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.
Пассажирам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима и использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.