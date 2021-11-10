В Твери полицейским передали новые служебные машины

Новые машины для полиции. Фото: ПТО

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел России, на площади Михаила Тверского в сердце областной столицы выстроились в несколько рядов бело-голубые полицейские автомобили. Губернатор Игорь Руденя вручил представителям подразделений регионального УМВД ключи от 68 новых служебных машин.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, кроме патрульных автомобилей сотрудникам правоохранительных органов Верхневолжья передали квадрокоптеры, тепловизоры и фотоловушки.

Ключи вручал губернатор. Фото: ПТО

- Это наш небольшой вклад в обеспечение правопорядка на территории Тверской области. Президент России Владимир Путин недавно отметил, что наши органы внутренних дел всегда стоят на страже правопорядка, вежливо и уважительно относятся к нашим гражданам. Хотел бы поздравить вас с профессиональным праздником! Самое главное, чтобы по окончании службы вас дома всегда ждала семья, - обратился к собравшимся на площади полицейским Игорь Руденя.

Начальник УМВД РФ по Тверской области Петр Пырх отметил, что данный транспорт оснащен всем необходимым для выполнения задач, сохранения жизней и здоровья наших граждан.

Новые машины пополнят автопарк областные Управления ГИБДД, уголовного розыска, Центра кинологической службы, отдельного батальона охраны и конвоирования.

Кроме того, автомобили переданы межмуниципальным отделам «Бежецкий», «Вышневолоцкий», «Западнодвинский», Кимрский», «Краснохолмский», «Нелидовский», «Осташковский», «Ржевский», «Торжокский», «Удомельский», а также отделам Бологовского, Конаковского, Лихославльского, Калининского районов, ЗАТО Озерный, ЗАТО Солнечный.

СПРАВКА КП

С 2017 года в Тверской области приобретено почти 300 автомобилей для дорожно-патрульных и дежурных служб, участковых уполномоченных полиции и следственных подразделений регионального УМВД.