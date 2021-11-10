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Общество10 ноября 2021 10:27

В Твери незаконно продавали медсправки для водителей

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Московского района Твери в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт по продаже медицинских справок для получения водительского удостоверения.

Посещение врача при этом не требовалось. Информация размещалась в свободном доступе.

В целях исключения доступа неопределенного круга лиц к интернет-ресурсу прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением. Информация признана запрещенной к распространению.

Решение суда в законную силу не вступило.