В Твери незаконно продавали медсправки для водителей

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"
Прокуратурой Московского района Твери в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт по продаже медицинских справок для получения водительского удостоверения.
Посещение врача при этом не требовалось. Информация размещалась в свободном доступе.
В целях исключения доступа неопределенного круга лиц к интернет-ресурсу прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением. Информация признана запрещенной к распространению.
Решение суда в законную силу не вступило.