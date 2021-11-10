В Твери незаконно продавали медсправки для водителей

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Московского района Твери в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт по продаже медицинских справок для получения водительского удостоверения.

Посещение врача при этом не требовалось. Информация размещалась в свободном доступе.

В целях исключения доступа неопределенного круга лиц к интернет-ресурсу прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением. Информация признана запрещенной к распространению.

Решение суда в законную силу не вступило.