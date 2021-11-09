В Тверской области поисковики нашли военный бомбардировщик

Поисковики изучают разбившийся Пе-2 Фото: ПТО

В Ржевском районе около деревни Мончалово поисковым отрядом «Память 29-й Армии» обнаружен бомбардировщик времен Великой Отечественной войны. Самолет Пе-2 упал 8 сентября 1942 года.

В ходе раскопок обнаружены останки двух членов экипажа. Установлен номер двигателя, по которому удалось узнать личности бойцов. Погибшие – старший лейтенант, командир звена Василий Андреевич Андреев, 1910 года рождения, и младший лейтенант, штурман звена Николай Дмитриевич Ковеня, 1921 года рождения.

Третий член экипажа, стрелок-радист Леонид Иванович Морозов, предположительно смог покинуть самолет до момента крушения и, вероятно, попал в плен. В 1965 году он был награжден Орденом славы 3 степени, а в 1985 году – Орденом Отечественной войны 3 степени.

В ближайшее время поисковики займутся розыском родственников бойцов. Предполагается, что рядом с местом крушения может находиться еще один самолет, который упал на местности в феврале 1942 года.