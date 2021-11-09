В Тверской области 9 ноября коронавирусом заразились 396 человек

В регионе продолжается массовая вакцинация.

По данным на 9 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 396 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 80272 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 656 человек. Всего с начала пандемии 67063 жителей излечились от коронавируса. 1908 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 10 человек. На карантине - 11301, -276 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 495 544 человека, за последние сутки – 4 010 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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