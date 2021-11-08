С делянки в Тверской области украли 15 кубометров древесины

Мужчина вывез с делянки 15 кубометров древесины Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился владелец делянок и сообщил о краже древесины в Нелидовском городском округе. Заявитель заготовил хвойный пиловочник и приготовил его к вывозу, а спустя время древесину на месте не обнаружил.

Полицейские в ходе розыска задержали 29-летнего жителя Андреаполя. Мужчина увидел складированную древесину и вывез ее на лесовозе. Похищенные 15 кубометров материала злоумышленник продал на пилораму.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.