Трое мужчин украли батареи из сгоревшего дома в Тверской области

Злоумышленников разыскала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 67-летняя жительница Лихославльского района и рассказала, что из сгоревшего дома ее сына были украдены чугунные батареи.

Полицейские обследовали место происшествия, в ходе розыска вышли на след подозреваемых. Злоумышленниками оказались трое жителей Лихославля.

Мужчины сознались в содеянном и пояснили, что похищенное сдали в пункт приема металла.

По статье "Кража" им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Похищенное имущество изъято и будет возвращено заявителю.