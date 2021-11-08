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Происшествия8 ноября 2021 18:09

Трое мужчин украли батареи из сгоревшего дома в Тверской области

Злоумышленников разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников разыскала полиция

Злоумышленников разыскала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 67-летняя жительница Лихославльского района и рассказала, что из сгоревшего дома ее сына были украдены чугунные батареи.

Полицейские обследовали место происшествия, в ходе розыска вышли на след подозреваемых. Злоумышленниками оказались трое жителей Лихославля.

Мужчины сознались в содеянном и пояснили, что похищенное сдали в пункт приема металла.

По статье "Кража" им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Похищенное имущество изъято и будет возвращено заявителю.