Бывшего директора Тверского ПАТП будут судить в Подмосковье

Дело рассмотрят в Подольском городском суде Фото: архив "КП"

Прокурором Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Тверского ПАТП-1. Его обвиняют во взятке по ч.2 ст. 290 УК РФ и п. "г" ч.7 ст. 204 УК РФ.

По версии следствия в период с февраля 2020 года по март 2021 года обвиняемый получал от руководителя одной из организаций по охране троллейбусного и трамвайного парков деньги в сумме около 400 тыс. рублей за своевременное подписание актов об оказанных услугах.

Уголовное дело будет направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.