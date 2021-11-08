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Общество8 ноября 2021 17:21

Жителей Твери призвали прививаться с помощью уличного арта

Объект появился в Студенческом переулке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Новый арт в Студенческом переулке Фото: vk.com/kate_hb

Новый арт в Студенческом переулке Фото: vk.com/kate_hb

Новый арт-объект от тверской художницы Кати Крутиловой появился в Студенческом переулке Твери.

Прямо на земле художница разместила нарисованные руки и голову в красной шапке. Фото арта автор запостила в соцсети.

Инсталляция размещена в центре города не просто так. Арт призывает граждан к вакцинации против коронавируса.

Напомним, что художественные работы Екатерины Крутиловой в Твери можно увидеть часто. Ее граффити есть на улице Трехсвятской, в Затверечье, на набережной Волги. Большинство нарисованных персонажей носят красные шапки, а некоторые плачут разноцветными слезами.