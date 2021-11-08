Жителей Твери призвали прививаться с помощью уличного арта

Новый арт в Студенческом переулке Фото: vk.com/kate_hb
Новый арт-объект от тверской художницы Кати Крутиловой появился в Студенческом переулке Твери.
Прямо на земле художница разместила нарисованные руки и голову в красной шапке. Фото арта автор запостила в соцсети.
Инсталляция размещена в центре города не просто так. Арт призывает граждан к вакцинации против коронавируса.
Напомним, что художественные работы Екатерины Крутиловой в Твери можно увидеть часто. Ее граффити есть на улице Трехсвятской, в Затверечье, на набережной Волги. Большинство нарисованных персонажей носят красные шапки, а некоторые плачут разноцветными слезами.