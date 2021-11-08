В Тверской области автодороги переведены на зимнее содержание

Комплекс работ в этот период включает в себя очистку от снега и обработку противогололедными материалами дорог, проезжей части мостов и путепроводов. Фото: Администрация Тверь.

C 8 ноября региональные автодороги переведены на зимнее содержание. Комплекс работ в этот период включает в себя очистку от снега и обработку противогололедными материалами дорог, проезжей части мостов и путепроводов.

- Важно обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности, - считает губернатор Игорь Руденя.

В рамках госконтрактов за содержание автодорог отвечают восемь подрядчиков: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания».

Качество содержания контролирует Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. В случае выявления недостатков подрядчикам выдают предписания об их устранении.

Для непрерывного контроля за работой подрядчиков в Дирекции создана круглосуточная диспетчерская служба. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения следует сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.