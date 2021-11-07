Под Тверью из строящегося дома мужчина украл металлическую лестницу

Злоумышленника разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 51-летний житель Твери и сообщил, что из его строящегося дома в посёлке Брусилово украдена металлическая лестница. Ущерб составил порядка 50 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили подозреваемого. Им оказался неработающий 34-летний житель деревни в Калининском районе. Мужчина разбил ногой пластиковую дверь и забрал лестницу, которая лежала на полу и была подготовлена к установке. Конструкцию он разобрал и сдал в пункт приема металла.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.