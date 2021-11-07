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Общество7 ноября 2021 16:08

В Твери состоялась молодежно-патриотическая акция "Равнение на бессмертие"

Мероприятие прошло у обелиска Победы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери состоялся митинг в День воинской славы России Фото: администрация Твери

В Твери состоялся митинг в День воинской славы России Фото: администрация Твери

7 ноября, в День воинской славы России, у обелиска Победы в Твери прошла традиционная молодёжная акция "Равнение на бессмертие".

В честь памятной даты у обелиска состоялся торжественный митинг с участием военно-патриотических объединений города, юнармейцев. Торжественным маршем по площади прошли парадные расчеты.

Участники почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к обелиску.

Митинг в День воинской славы России Фото: администрация Твери

Митинг в День воинской славы России Фото: администрация Твери