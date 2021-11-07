В Твери состоялась молодежно-патриотическая акция "Равнение на бессмертие"

В Твери состоялся митинг в День воинской славы России Фото: администрация Твери

7 ноября, в День воинской славы России, у обелиска Победы в Твери прошла традиционная молодёжная акция "Равнение на бессмертие".

В честь памятной даты у обелиска состоялся торжественный митинг с участием военно-патриотических объединений города, юнармейцев. Торжественным маршем по площади прошли парадные расчеты.

Участники почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к обелиску.