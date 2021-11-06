Женщину-пешехода сбили на Волоколамском проспекте в Твери

Женщина решила сократить путь и попала под автомобиль. Фото: ГИБДД по Тверской области

Молодую женщину сбили утром 6 ноября на Волоколамском проспекте в Твери. Подробности аварии сообщила в региональном ГИБДД.

- 29-летняя женщина решила сократить путь и стала перебегать дорогу в неположенном месте у дома 39 по Волоколамскому проспекту. У пострадавшей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, - сообщили в Госавтоинспекции.

Женщина решила сократить путь и попала под автомобиль. Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

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