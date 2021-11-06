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Общество6 ноября 2021 4:00

Бешеные енотовидные собаки отловлены в двух районах Тверской области

Отчёт опубликовала межобластная ветлаборатория
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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У трёх енотовидных собак выявили бешенство.

У трёх енотовидных собак выявили бешенство.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Бешеные енотовидные собаки обнаружены в Бельском и Кувшиновском районах Тверской области. Об этом говорится с сообщении Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

В течение октября специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории провели 52 исследования образцов проб патологического материала животных. Из них четыре случая касались домашних животных.

В результате исследований пробы енотовидной собаки, убитой в Кувшиновском районе и двух енотовидных собак, отстреленных в Бельском районе Тверской области дали положительный результат – вирус бешенства обнаружен у диких животных.

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