Тверские рокеры сыграют в защиту бездомных животных

В Твери пройдёт фестиваль "Рок в Защиту Животных". Фото: афиша фестиваля Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Фестиваль "Рок в Защиту Животных" - международная благотворительная акция, которая проходит одновременно в различных регионах России и зарубежья и приурочена ко Дню защиты животных. Как сообщают тверские организаторы мероприятия, концерт состоится 6 ноября в клубе BIGBEN (Тверь, Брагина, 2)

На фестивале в Твери выступят: рок группа "PORTER", ЭлектропартиZаны, Porto Moris и другие.

"Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них. Мы все разные, разных возрастов и национальностей, профессий, взглядов на жизнь. Но есть вещи, которые должны всех объединять. Пусть этот фестиваль будет первым шагом к объединению людей делать что-то хорошее", - считают организаторы.

Все вырученные средства от концерта будут переданы волонтерским организациям, спасающим бездомных животных в Твери.

Благотворительный концерт будет проходить 6 ноября с 17 до 22 часов.

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